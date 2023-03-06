Зеленский уволил часть руководителей СБУ Зеленский подписал указы, освобождающие от должности ряд сотрудников СБУ

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, освобождающих от должности часть сотрудников службы безопасности, сообщает РИА Новости. Также глава государства произвел несколько назначений.

Были уволены заместитель руководителя СБУ Александр Якушев, начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, его коллега в Запорожской области Борис Безрукий, руководитель департамента охраны гостайны и лицензирования Игорь Носко, руководитель департамента хозобеспечения Александр Провоторов.

Также известно, что новым начальником управления СБУ в Сумскй области стал Олег Красношапка, а на должность начальника департамента охраны гостайны и лицензирования был назначен Олег Храмов.

Ранее Зеленский освободил от должности заместителя командующего Национальной гвардией страны Руслана Дзюбу. Он отвечал за тыловое обеспечение и логистику.

Кроме того, украинский президент подписал указы об отстранении глав областных военных администраций с занимаемых ими должностей. Сообщалось, что в отставку уйдут Валентин Резниченко (Днепропетровская область), Александр Старух (Запорожская область), Алексей Кулеба (Киевская область), Дмитрий Живицкий (Сумская область), а также Ярослав Янушевич (Херсонская область).