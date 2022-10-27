Зеленский увеличил расходы бюджета на оборону на миллиарды долларов Зеленский увеличил расходы бюджета на оборону на $10,5 млрд

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет страны, увеличив расходы на безопасность и оборону на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд). Как сообщается на сайте Верховной рады, это позволит осуществлять «неотложные задачи» в сфере национальной безопасности и обороны.

Увеличены бюджетные назначения отдельным главным распорядителям средств государственного бюджета — субъектам сектора национальной безопасности и обороны в целом на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд), — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина уже израсходовала весь свой годовой бюджет. По его словам, с 24 февраля по 15 октября было потрачено 1434,9 млрд гривен ($38,7 млрд). Из них 42,2%, или 605 млрд гривен ($16,3 млрд), составили зарплаты, 21%, или 301,4 млрд гривен ($8,1 млрд), были потрачены на соцобеспечение населения.

13% бюджета ушло на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, 6% — на медобслуживание населения, 5,7% — на обслуживание государственного долга и 5,6% — на трансферты местным бюджетам.