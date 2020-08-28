Зеленский увеличил минимальную зарплату на Украине на $13

https://static.news.ru/photo/5c87ee60-ea19-11ea-a928-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет. В результате минимальная заработная плата в стране составит примерно $183, что на $13 больше предыдущего значения.

Документ приняла Верховная рада страны в ходе внеочередной сессии 25 августа.

Глава государства инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения, — говорится на сайте украинского лидера.

С 1 сентября минимальная зарплата в стане будет составлять 5 тысяч гривен в месяц (около 13,5 тысяч рублей).

Как писал NEWS.ru, накануне украинское правительство утвердило план повышения минимальной зарплаты, согласно которому с января 2021 года она составит 6 тысяч гривен (около 16 тысяч рублей), а с 1 июля 2021 года — 6,5 тысяч гривен (около 17,5 тысячи рублей).