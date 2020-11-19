Зеленский утвердил штрафы за нарушение масочного режима на Украине

https://static.news.ru/photo/4c064978-2a70-11eb-bfbc-fa163e074e61_660.jpg Киев Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает административную ответственность за пребывание в общественных местах и транспорте без защитных масок.

Согласно документу, нарушителям масочного режима грозит штраф в размере от 10 до 15 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан (170–255 гривен).

Закон принят в целях предотвращения распространения коронавируса, а также повышения социальной ответственности граждан и защиты их жизни и здоровья, сообщает пресс-служба президента.

Ранее стало известно, что на Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных заражений за сутки — 13,3 тысячи. Всего в стране с начала пандемии заболели более 583 тысяч человек, жертвами инфекции стали 10,3 тысячи украинцев.

Как писал NEWS.ru, Зеленский был госпитализирован с коронавирусом на прошлой неделе. 18 ноября он сдал повторный тест на COVID-19, который оказался положительным. Тем не менее президент заявил, что его самочувствие улучшается и он продолжает работать.