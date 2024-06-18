Зеленский утвердил подготовку школьников к обороне Украины В школы Украины возвращают начальную общевойсковую подготовку

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

В средних и высших учебных заведениях Украины вводится преподавание начальной общевойсковой подготовки, следует из подписанного президентом страны Владимиром Зеленским закона. Согласно информации на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью главы государства.

На Украине планируют улучшить систему общевойсковой подготовки в школах и вузах в рамках предмета «Защита Украины». В качестве одной из целей обучения приводится «подготовка граждан к национальному сопротивлению».

Рада приняла закон 22 мая. Депутат Ярослав Железняк тогда заявил, что начальную предлагается ввести общевойсковую подготовку вместо допризывной подготовки. Программу по предмету «Защита Украины» разработают с участием Минобороны страны.