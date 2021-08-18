Зеленский утвердил отчуждение приграничных земель

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, касающееся защиты границы, включая отчуждение приграничных земель, утвердил президент страны Владимир Зеленский. Документ опубликован на портале главы государства.
В числе прочего документ
Также чиновники совместно с муниципальными властями должны составить программу обустройства государственной границы и запланировать на это необходимые средства в бюджете.
Ранее экс-депутат Верховной рады Иван Заец заявил, что Украине необходимо построить большое количество ракет, дабы у неё появилась возможность вести войну на чужой территории.