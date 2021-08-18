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Зеленский утвердил отчуждение приграничных земель

05:31, 19 августа 2021
Зеленский утвердил отчуждение приграничных земель Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/Global Look Press
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Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, касающееся защиты границы, включая отчуждение приграничных земель, утвердил президент страны Владимир Зеленский. Документ опубликован на портале главы государства.

В числе прочего документ отводит правительству страны полгода на то, чтобы предпринять меры по инвентаризации земельных участков шириной 30–50 метров вдоль государственной границы, найти владельцев или арендаторов участков, узнать цель использования земли, выяснить форму собственности и «организовать работы по прекращению их права постоянного пользования» этими участками.

Также чиновники совместно с муниципальными властями должны составить программу обустройства государственной границы и запланировать на это необходимые средства в бюджете.

Ранее экс-депутат Верховной рады Иван Заец заявил, что Украине необходимо построить большое количество ракет, дабы у неё появилась возможность вести войну на чужой территории.

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