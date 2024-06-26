Зеленский устроил совещание в ДНР и намекнул на новые увольнения Зеленский провел в подконтрольной Украине части ДНР совещание по безопасности

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале на фоне въезда в город Покровск на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Он рассказал, что провел там совещание по «безопасности и поддержке людей».

Украинский лидер отметил, что у него накопилось «много вопросов» к местным властям. В частности, многие профильные чиновники, которые должны быть в регионе, отсутствуют на месте «по полгода и больше». По ним будут сделаны «соответствующие выводы», добавил Зеленский.

Ранее президент Украины пообещал «новую конкретику ради мира» уже в июле. По его словам, в данное время готовятся рабочие группы. О чем конкретно идет речь, он не уточнил. Украинское издание «Страна» предполагает, что Зеленский имел в виду подготовку второго «мирного саммита».

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Политик уточнил, что решение было принято после совещания с военнослужащими, на котором присутствовал и Александр Сырский. Зеленский добавил, что сейчас Украине необходимо сосредоточить наибольшее внимание на Донбассе.