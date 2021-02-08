Зеленский усомнился в эффективности российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c658063c-69fc-11eb-8fec-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украина откажется от поставок российской вакцины «Спутник V» от нового коронавируса из-за отсутствия подтверждения её эффективности на уровне 91% и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и признанными специалистами, заявил глава Незалежной Владимир Зеленский. По его словам, подобных данных просто не существует.

Что касается [российской вакцины от нового коронавируса] «Спутника V», то лучший вариант переубедить мир в качестве твоей вакцины — это введение глобальной вакцинации твоего населения, мне так кажется. Я считаю, что, к сожалению, на Украине пока нет своей вакцины, у россиян есть — это позитивно для их населения. У них около 140 млн людей, поэтому перед тем как нам предлагать, необходимо обеспечить своё население. Тогда это о лечении, тогда это о вакцинации, тогда это не о политике, — цитирует лидера «Интерфакс».

Он добавил, что Киев выберет только безопасные препараты от мировых производителей. Зеленский отметил, что Украина ведёт переговоры с предприятиями в США, Китае и Великобритании. Президент также заявил, что Незалежная получит 10 млн доз вакцины до лета 2021 года. Политик считает, что прививать в обязательном порядке необходимо госслужащих и тех, кто работает с людьми. Например, учителей и медиков.

Тем временем Зеленский теряет в рейтинге. Это происходит потому, что граждане начали понимать, что к власти пришла марионетка, которой управляют западные кураторы. Такое мнение высказал бывший председатель правительства Украины Николай Азаров. Он подчеркнул, что Зеленский стал президентом на волне народной любви и больших надежд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «железобетонными причинами» был обусловлен ввод санкций против трёх украинских телеканалов со стороны государства. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, издания «112 Украина», NewsOne и ZIK пострадали не за критику действующей власти. Политик сказал, что сам 20 лет работал на ТВ и прекрасно осведомлён, что такое цензура.