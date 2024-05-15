Зеленский упростил работу Высшего антикоррупционного суда

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предполагающий упрощение работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщили в Верховной раде. Теперь судьи смогут рассматривать дела в судах первой инстанции не в составе трех судей, а единолично.

Президент Украины 14 мая подписал закон Украины о совершенствовании порядка осуществления уголовного производства, упрощающий работу Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который сегодня слушает по первой инстанции дела в составе трех судей. Закон предоставляет судьям ВАКС возможность рассматривать дела единолично, — сказано в сообщении.

При этом преступления, за совершение которых фигуранты могут получить больше 10 лет лишения свободы, а также дела высокопоставленных чиновников, президента, депутатов, главы правительства, министров будут рассматриваться коллегиально. Судебные разбирательства, запущенные до вступления в силу закона, будут продолжены по предыдущим правилам.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Ранее глава государства уволил его с военной службы, разрешив носить форму.