Зеленский: украинские политики использовали Майдан в личных целях

https://static.news.ru/photo/df66e6e8-2bd6-11eb-b781-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Исторические события последних лет на Украине для местных политиков стали способом получить высокие посты, заявил во время видеообращения 21 ноября глава Незалежной Владимир Зеленский, поздравляя сограждан с Днём достоинства и свободы.

Сегодня мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки. Для людей революция — это путь к желаемым изменениям. Для политиков — путь к желаемым креслам, — рассказал руководитель государства на своём канале на сайте YouTube.

Он объяснил, что имеет ввиду своих предшественников.

По словам президента, на Украине на первом месте должны быть «закон, а не фамилии или прошлые заслуги», а главными ценностями — свобода и равенство. Зеленский напомнил, что народ Незалежной определит курс развития страны.

21 ноября на Украине отмечают День достоинства и свободы, приуроченный к годовщинам начала «оранжевой революции» 2004 года и «революции достоинства» 2013 года. В период наибольшего обострения противостояния во время Евромайдана, пик которого пришёлся на 18–20 февраля 2014 года, в Киеве погибли 80 активистов и 13 правоохранителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). По её словам, зарубежные организации при других президентах никогда так часто не унижали Украину. Год назад Зеленский рассказал о договорах с МВФ и Всемирным банком, которые обещали Киеву кредит на $10 млрд. Киев получил только $2,1 млрд.