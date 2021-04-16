Зеленский: Украине нужно вступить в НАТО ради своей безопасности

https://static.news.ru/photo/fb7bfe18-46f7-11eb-9311-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо разрешить вступить в НАТО ради её безопасности. В интервью изданию Telegraph он отметил, что наращивание военной мощи РФ на границах Украины угрожает всему демократическому строю.

По мнению Зеленского, гарантировать безопасность и мир в долгосрочной перспективе может только вступление Украины в НАТО.

Это конфликт, который решит, будет ли сохранен истинный демократический порядок, будет ли работать принцип неприкосновенности границ и будет ли свобода стран при выборе своей судьбы, — сказал президент.

В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Там он и поднял тему членства Украины в НАТО. Также в Париже состоялась встреча в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам переговоров, на которых обсуждалась в том числе ситуация в Донбассе, они призвали к отводу российских войск от границы Украины и Крыма. Об этом писал NEWS.ru.

Ранее Зеленский заявил, что Украина заслужила" выйти из «зала ожидания» ЕС и НАТО. В пятницу он прибыл в Париж , где провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном , подняв тему членства Украины в НАТО, а также встречу в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель . Зеленский отмечал, что Киев чувствует поддержку Франции в вопросе получения Украиной плана действий по членству в альянсе