Зеленский: Украина помогла Западу почувствовать преобладание над Россией

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина помогла странам Запада почувствовать свое преобладание над Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский во время послания к Верховной Раде. По его мнению, на фоне последних событий ни одна западня держава больше не испугается России, передает «Интерфакс Украина».

За 10 месяцев этого года мы помогли Западу найти себя снова, вернуться на глобальную арену и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться России, — сказал Зеленский.

Кроме того он считает, что именно благодаря Украине страны Евросоюза смогли объединиться в «одну сильную команду», борющуюся за победу вместе с Киевом.

24 декабря Зеленский на совещании с послами озвучил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, среди которых нет проведения мирных переговоров с Россией. По его словам, одной из первоочередных задач является начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Украинский лидер добавил, что дипломаты должны работать над обеспечением оборонных потребностей страны, то есть поставок вооружений из западных стран. Он также коснулся темы России и заявил, что послы должны усилить работу по введению санкций и блокировке активов РФ.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на следующий день заявил, что Киев намерен добиться победы в конфликте и вернуть контроль над Крымом в 2023 году.