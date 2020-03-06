https://static.news.ru/photo/c6972668-2b6a-11ea-8af1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские власти составили список из 200 человек, которые должны вернуться на родину в рамках обмена. Соответствующий список уже передали в Минске, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернём этих людей, но мы, безусловно, хотим этого, — отметил политик в интервью турецкому телевизионному каналу ТРТ.

По его словам, некоторые люди из этого списка могли погибнуть, так как их, скорее всего, пытали. При этом Украина готова забрать их тела.

Кроме того, Зеленский добавил, что «между Украиной и Россией идёт обсуждение вопроса прав крымских татар, находящихся в Крыму».

Как писал NEWS.ru ранее, двое экс-беркутовцев вернулись на Украину после освобождения Киевским апелляционным судом в рамках обмена пленными с Донбассом. Они согласились на обмен, так как без их участия в нём было бы невозможно освобождение ещё троих сослуживцев, содержавшихся в украинских тюрьмах, — Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского.