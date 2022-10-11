Зеленский: Украина не планирует военных действий против Белоруссии

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G7, заявил, что страна не планировала и не планирует проводить никаких военных действий против Белоруссии. По его словам, Украину интересует только восстановление ее территориальной целостности, передает РИА Новости.

Украина не планировала, не планирует военных мероприятий против Белоруссии, нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности, — сказал Зеленский.

Кроме того, он предложил разместить миссию международных наблюдателей на границе его страны с Белоруссией и попросил лидеров стран G7 поддержать эту идею.

Чтобы полностью снять <...> те нарративы, которые звучат от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью. Формат может быть отработан нашими дипломатами. Я прошу вас на уровне «Группы семи» поддержать нашу инициативу, — сказал Зеленский.

Ранее Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении удара по республике с территории Украины. Он также попросил передать Зеленскому, что в случае обстрела Белоруссии «Крымский мост им покажется цветочками». Лукашенко также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.