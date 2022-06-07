Зеленский: Украина не согласится вывозить зерно на российских судах

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Украина не готова вывозить зерно из своих портов на российских судах, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Financial Times. Он отметил, что на данный момент нет возможностей договориться по вывозу зерна с Москвой. Глава государства добавил, что Киев предлагает создать безопасный морской коридор, «которым смогут пользоваться все страны, кроме России».

Все прекрасно знают, что мы не пустим российские суда в украинские порты. Мы выступаем с инициативой создания безопасного морского коридора, который смогут использовать все страны, кроме России, — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно сообщил, что прежде чем начать транспортировку зерна с Украины, необходимо разминировать подходы к морским портам. Он добавил, что «никаких четких очертаний» в планах по вывозу зерна пока нет.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поставки противокорабельных систем Киеву станут лучшими гарантиями для разблокировки портов. Он подчеркнул, что Украина готова к вывозу зерна, но для этого необходимы коридоры безопасности.