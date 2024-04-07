Зеленский: Украина готова получать деньги от США в кредит

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украина согласится на любой вариант получения помощи от США, в том числе, на тот, при котором Вашингтон будет давать деньги Киеву в кредит, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, если бы стране предложили деньги сейчас и в кредит или бесплатно, но через год, то он выбрал бы первый вариант без раздумий, передает издание «Украинская правда».

Один сенатор недавно был и говорит: «Ты согласишься на кредитные деньги?». «А какие есть варианты?» Он говорит: «Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь». Я говорю: «А зачем эти выборы, если нет никакого выбора». Поэтому мы согласимся на любой вариант, — заявил Зеленский.

Ранее украинский президент отметил, что Киев не готов приглашать в страну боевые части иностранных армий, но поддерживает отправку зарубежных инструкторов. По его мнению, обучать бойцов ВСУ получится гораздо быстрее, чем отправлять бригады иностранцев. К тому же им придется практически заново учиться управлять техникой в боевых условиях, добавил Зеленский. Помимо этого, украинский лидер предложил построить в республике ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в отдельных регионах под землей.