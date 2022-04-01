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Зеленский уклонился от вопроса об атаке на Белгород

Президент Украины Зеленский не стал отвечать на вопрос об авиаударе по Белгороду
02:12, 02 апреля 2022
Зеленский уклонился от вопроса об атаке на Белгород Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос о том, отдавал ли он приказ об ударе вертолётов по нефтебазе в Белгороде. Он заявил, что не обсуждает свои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Слова Зеленского приводит телеканал Fox News.

Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне, — сказал украинский лидер.

Пожар на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» возник утром в пятницу, 1 апреля. Он охватил шесть из 24 резервуаров с топливом. Жертв и пострадавших нет.

По имеющимся данным, пожар начался в результате авиаудара по базе вертолётов украинских ВСУ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту инцидента на нефтебазе.

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке вертолётов ВСУ на нефтебазу в пригороде Белгорода.

Пожар ликвидирован. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений.

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