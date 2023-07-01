Зеленский указал на нехватку военной помощи от партнеров Зеленский объяснил медленный ход наступления нехваткой военной помощи от партнеров

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву недостаточно той помощи от партнеров, которую они оказывают. Если бы у Украины была запрошенная прежде артиллерия, то на поле боя процессы развивались бы быстрее, отметил он в беседе с испанским изданием El Mundo.

Я могу сказать, что помощи недостаточно. Когда я критикую наших партнеров, это происходит потому, что некоторые процессы замедляются. Если бы у нас была артиллерия, которую мы запросили и которую наши партнеры имеют в требуемом количестве, то на поле боя процессы шли бы гораздо быстрее, — подчеркнул украинский президент.

Зеленский также указал на то, что Украина с ее «мощной армией» могла бы помочь НАТО в вопросах обороны государств, имеющих небольшие вооруженные силы.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США близки к одобрению поставки Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, способных переломить ход конфликта с Россией. Американские и европейские чиновники рассказали изданию, что вопрос передачи Киеву этих ракет большой дальности сейчас обсуждается на самом высоком уровне.