Зеленский упрекнул Байдена за решение по саммиту в Швейцарии Зеленский назвал не очень сильным решение Байдена по саммиту в Швейцарии

Фото: IMAGO/Bonnie Cash / Pool via CNP/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский счел не очень сильным решение американского коллеги Джо Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии. В выступлении, которое транслировал в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) офис украинского лидера, Зеленский подчеркнул, что хотел бы видеть на мероприятии Байдена.

При всем уважении, решение не присутствовать я считаю не очень сильным, — заявил Зеленский.

Он считает, что Байден нужен «саммиту мира» и лидерам других стран, которые следят за реакцией США. Зеленский добавил, что ему неизвестно, кто представит Вашингтон на мероприятии.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Как ранее заявлял первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, мероприятие не имеет перспектив без участия в ней России. Дипломат призвал учитывать позицию Москвы по конфликту.

Ранее политолог Сергей Марков сообщил, что Байден не посетит конференцию по Украине в Швейцарии, так как будет собирать деньги на избирательную кампанию. Марков отметил, что Байден приедет на саммит G7 в Италию, но вернется в США перед началом конференции в Швейцарии. Он назвал это сенсацией.