Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уйдёт в отставку в случае, если его обвинят в подлинной коррупции.
Об этом он сказал в интервью израильскому изданию
Журналисты попросили назвать президента Украины условие, при котором он может уйти в отставку. Зеленский на это ответил, что таким условием может стать обвинение в коррупции, в «чём-то, что действительно произошло».
Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции, а не в какой-то политической вещи, чём-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Украины Владимир Зеленский назвал главной целью своего президентства мир в Донбассе. Именно это побудило его возглавить Украину.
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