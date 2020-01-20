https://static.news.ru/photo/54c1a540-3b69-11ea-8fea-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уйдёт в отставку в случае, если его обвинят в подлинной коррупции.

Об этом он сказал в интервью израильскому изданию The Times of Israel . По словам украинского лидера, одна из его главных задач на посту президента — борьба с коррупцией. Зеленский отметил, что это долгий и сложный процесс, важную роль в котором сыграют государственная прокуратура и службы безопасности.

Журналисты попросили назвать президента Украины условие, при котором он может уйти в отставку. Зеленский на это ответил, что таким условием может стать обвинение в коррупции, в «чём-то, что действительно произошло».

Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции, а не в какой-то политической вещи, чём-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Украины Владимир Зеленский назвал главной целью своего президентства мир в Донбассе. Именно это побудило его возглавить Украину.