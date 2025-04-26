Трампа и Зеленского запечатлели на церемонии прощания с папой Франциском

Фото: AP/ТАСС

Владимир Зеленский (в центре слева) во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский прибыли на церемонию похорон папы Франциска в Ватикане, сообщает РИА Новости. По данным корреспондента, Зеленский в качестве наряда выбрал повседневную одежду, появившись на официальном мероприятии в футболке-поло, черных штанах и куртке.

На видео заметно, что Трамп идет впереди в сопровождении супруги Мелании. За ними проследовали президент Франции Эммануэль Макрон с первой леди Брижит. Позади всех шел Зеленский.

До этого в интервью Бену Шапиро Зеленский согласился с тезисом Трампа о необходимости «мира через силу», признав при этом невозможность военного возврата Крыма из-за нехватки вооружений. Украинский лидер подчеркнул, что людские ресурсы для продолжения боевых действий у страны имеются, однако техническое оснащение остается проблемой.

До этого Трамп высказался о переговорах с Зеленским, отметив, что диалог с ним оказался весьма сложным занятием. Американский лидер ожидал, что контакты с украинским коллегой будут протекать намного проще. Он добавил, что по некоторым вопросам уже смог договориться с российской стороной.