Зеленский теряет последние крупицы поддержки Slate: Зеленский стал спорной фигурой и на Украине, и на Западе

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку как среди своих избирателей и окружения, так и в странах Запада, пишет Slate. Глава государства становится все более спорной фигурой. Его президентство сейчас сопровождают трудности с получением военной помощи и внутриполитическая напряженность.

Состояние благодати, видимо, прошло. Зеленский сейчас становится все более спорной фигурой как на Украине, так и в международном сообществе, где его отношение к западным канцеляриям могло раздражать. Британцы и американцы выразили свою напряженность бывшему актеру в июле 2023 года, — сказано в материале.

Отмечается, что с начала СВО Зеленский имел большую поддержку Запада, однако летом прошлого года она начала сокращаться. С тех пор глава государства начал «переживать деликатный период». Союзники Украины считают военные действия в регионе затяжными, поэтому им все сложнее прийти к консенсусу по финансовой и военной помощи стране.

На Украине Зеленский также сдает позиции. Это связано с увольнением главы Генерального штаба Валерия Залужного, на которого он возложил ответственность за провал контрнаступления. Кроме того, депутаты жаловались на злоупотребление контролем над их политической деятельностью.

Ранее бывший украинский посол в США Юрий Щербак заявил, что Зеленскому следует помолчать, так как его высказывания вгоняют в депрессию население страны. Он утверждает, что общество ждет от главы государства хороших новостей, но их нет.

