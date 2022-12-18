«Зеленский такой умный»: поляки раскритиковали Киев за «подарок»-гранатомет Поляки назвали неприемлемым для цивилизованных людей «подарки» в виде гранатомета

Фото: Mateusz Slodkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поляки подвергли критике Киев после того, как в кабинете шефа полиции Ярослава Шимчика взорвался подаренный украинцами гранатомет RGW-90. Читатели Dziennik Gazeta напомнили, что Варшава вместе с другими странами активно поставляет Украине оружие, а Киев продает его за границу.

Накануне взрыва из гранатомета никто не стрелял. К тому же, его не проверяли перед передачей шефу полиции спецслужбы, о чем жители Польши не преминули напомнить властям. Также люди поинтересовались, нормально ли со стороны «цивилизованных людей» дарить такие подарки.

На сам выстрел читатели отреагировали с иронией, назвав это чуть ли не подстроенным планом. «Зеленский такой умный, что подарил ему заряженный гранатомет? Наши „братья“ украинцы, видимо, снова хвастались», «Бандеровцы хотели ликвидировать польского генерала полиции немецким гранатометом для эскалации конфликта», пишут в комментариях пользователи.

Некоторые заподозрили в некомпетентности самого Шимчика, который не мог разглядеть заряженный гранатомет. «Использованный „одноразовый“ (скорее, однозарядный) гранатомет не имеет боезаряда. Только сама труба. А Шимчик должен давать интервью в камере», — заключил один из читателей.

Ранее главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик заявил, что случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, подаренного ему на Украине. Он полагал, что ему презентовали уже использованное оружие и в нем нет боевого снаряда.