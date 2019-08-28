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Уже три случая отравления свинцом после пожара в соборе Парижской Богоматери выявили у детей французские медики. Опасное содержание металла находят и в домах, где живут дети.

В общей сложности медики обследовали уже 160 юных парижан, сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство здравоохранения. У большинства показатель не превышает 25 мг на литр крови, что является нормой....