Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провёл тайную встречу с депутатами Верховной рады от партии «Слуга народа».

Мероприятие проходило за закрытыми дверями и без использования телефонов, передаёт «Украинская правда». Лидер государства пришёл и ушёл через чёрный ход.

Среди участников мероприятия был первый помощник украинского лидера Сергей Шефир, замглавы его офиса Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка. Политики говорили о новых законопроектах.

Обсуждали с президентом все законопроекты, которые хотим проголосовать. И о неприкосновенности, и об уменьшении количества депутатов, наказании за прогулы и другие, — рассказал журналистам парламентарий Сергей Швец.

Он отметил, что во время встречи политики не касались кадровых вопросов.

Ранее News.ru писал, что партия Зеленского «Слуга народа» подготовила 465 поправок в конституцию страны. Об этом сообщил представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.

В настоящий момент «Слуга народа» определяет, в какой последовательности инициативы по изменению конституции страны будут внесены в парламент.

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