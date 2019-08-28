Президент Украины Владимир Зеленский провёл тайную встречу с депутатами Верховной рады от партии «Слуга народа».
Мероприятие проходило за закрытыми дверями и без использования телефонов, передаёт «
Среди участников мероприятия был первый помощник украинского лидера Сергей Шефир, замглавы его офиса Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка. Политики говорили о новых законопроектах.
Обсуждали с президентом все законопроекты, которые хотим проголосовать. И о неприкосновенности, и об уменьшении количества депутатов, наказании за прогулы и другие, — рассказал журналистам парламентарий Сергей Швец.
Он отметил, что во время встречи политики не касались кадровых вопросов.
Ранее News.ru писал, что партия Зеленского «Слуга народа» подготовила 465 поправок в конституцию страны. Об этом сообщил представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук.
В настоящий момент «Слуга народа» определяет, в какой последовательности инициативы по изменению конституции страны будут внесены в парламент.