Зеленский сравнил украинцев с обиженными детьми

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство заболевших коронавирусом на территории государства младше 60 лет. Он призвал жителей страны не становиться «обиженными детьми».

По его словам, жители и власти стоят на страже свободы и демократических ценностей, однако в период пандемии приоритетом становятся жизнь и здоровье нации, передаёт ТАСС.

Сегодня наше государство действует настолько жёстко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира, — подчеркнул он.

Политик отметил, что ограничения являются временными и призваны обеспечить безопасность населения.

Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое, — добавил глава государства.

Карантинный режим следует воспринимать «как челлендж»: сделать то, что давно откладывал. При этом важно оставаться дома, чтобы получить «нормальное, человеческое лето» без самоизоляции.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции и тем более выстраивать какие-либо прогнозы на этот счёт пока рано. По её словам, поднимать эту тему можно не раньше, чем через пару недель.