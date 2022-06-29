Зеленский сравнил политику НАТО с турникетами киевского метро Зеленский: Украина «достаточно заплатила» за место в общем пространстве безопасности НАТО

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами киевского метро, обращаясь к участникам саммита Альянса в Мадриде. По его словам, которые приводит РИА Новости, страны НАТО должны найти Украине место в общем пространстве безопасности.

Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила? — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины потребовал у НАТО больше денег и увеличение поставок оружия. По его словам, Киеву требуется $5 млрд ежемесячно, тогда как самому НАТО необходимо новое понимание восточного фланга. Политик считает, что Альянсу следует убрать «серую зону», чтобы гарантировать себе безопасность, а это, по мнению Киева, возможно только при участи Украины.