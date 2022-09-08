Зеленский сообщил об «освобождении» десятков населенных пунктов

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении сообщил, что ВСУ «освободили» десятки населенных пунктов. Всего, по словам украинского лидера, с 1 сентября, «освобождены» более тысячи квадратных километров территории.

Зеленский в своем обращении поблагодарил командование армии «за каждый украинский флаг», который был установлен в «эти дни».

Ставка продолжит работать в формате столь частых заседаний и совещаний, чтобы наши командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы Вооруженные Силы нашего государства, разведка и весь сектор обороны и безопасности получали все необходимые ресурсы, — сказал украинский президент.

Ранее пресс-служба администрации Харьковской области сообщила, что в регион входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. При этом отмечалось, что населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей.