Зеленский сообщил об эвакуации почти 125 тысяч граждан по гумкоридорам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к настоящему моменту из зон боевых действий по гуманитарным коридорам удалось вывезти почти 125 тысяч граждан. Он также рассказал, что в настоящее время к Мариуполю движется колонна с гуманитарным грузом, пишет РБК.

Уже около 125 тысяч людей мы вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами, — сказал Зеленский в видеообращении.

По словам украинского президента, сейчас основная цель — Мариуполь, куда направляется гуманитарная колонна с 100 тоннами необходимых товаров. Он заверил, что помощь находится уже в двух часах езды от города, в 80 км.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщил, что число желающих эвакуироваться с территории Украины составляет свыше 2,6 млн человек.

По данным Минобороны РФ, в отдельных городах Украины, включая Мариуполь, гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов.

К 12 марта Россия предложила 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, Украина добавила один в житомирском направлении.