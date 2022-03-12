Зеленский сообщил об эвакуации почти 125 тысяч граждан по гумкоридорам
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
16:08, 13 марта 2022
Владимир ЗеленскийФото: vladimir_zelenskiy95/vk.com
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к настоящему моменту из зон боевых действий по гуманитарным коридорам удалось вывезти почти 125 тысяч граждан. Он также рассказал, что в настоящее время к Мариуполю движется колонна с гуманитарным грузом, пишет РБК.
Уже около 125 тысяч людей мы вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами,— сказал Зеленский в видеообращении.
По словам украинского президента, сейчас основная цель — Мариуполь, куда направляется гуманитарная колонна с 100 тоннами необходимых товаров. Он заверил, что помощь находится уже в двух часах езды от города, в 80 км.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщил, что число желающих эвакуироваться с территории Украины составляет свыше 2,6 млн человек.
По данным Минобороны РФ, в отдельных городах Украины, включая Мариуполь, гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов.
К 12 марта Россия предложила 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, Украина добавила один в житомирском направлении.