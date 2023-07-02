Зеленский сообщил о своем страхе CNN: Зеленский опасается потерять двухпартийную поддержку США

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил,что боится потерять двухпартийную поддержку США. Он назвал опасными в этом плане заявления ряда республиканцев о сокращении помощи Киеву, сообщает телеканал CNN.

Зеленский заявил, что боится потерять двухпартийную поддержку США после того, как он назвал опасными сообщениями, исходящие от некоторых республиканцев, — отметил телеканал.

Украинский президент также назвал сохранение поддержки со стороны и демократов, и республиканцев самым главным для Киева в независимости от того, кто победит на следующих выборах в США.

Политик-республиканец из США Крис Стюарт ранее призвал Зеленского отказаться от амбиций по захвату Крыма для уменьшения рисков эскалации. Кроме того, некоторые республиканцы допустили, что Белый дом в итоге заставит Киев признать потерю всех утраченных территорий.

Ранее обозреватель Washington Times Эндрю Наполитано заявил, что президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией. Все потому, что Капитолий позволил Белому дому вести необъявленные войны, отметил он. Также Байдену дали $113 млрд и разрешили потратить их на технику для Украины, отметил Наполитано.