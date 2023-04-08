Зеленский рассказал о щедром «подарке» от Польши Зеленский: Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak

Фото: wojsko-polskie.pl

Варшава передаст Киеву 200 бронетранспортеров Rosomak. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявлял, что украинский заказ БТР увеличился со 100 до 150 единиц.

Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak — 200 машин: сейчас 100 и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи, — рассказал Зеленский, комментируя свой официальный визит в Польшу.

Колесный бронетранспортер Rosomak выпускается в Польше на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской компании Patria. Базовая версия БТР оснащена пушкой калибра 30 миллиметров.

Зеленский побывал с официальным визитом в Польше 5 апреля. В ходе общения с первыми лицами государства он заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет исторических, политических и экономических границ. По его словам, для этого Киеву и Варшаве нужно еще победить и немного «пройти бок о бок».

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев назвал поездку украинского лидера «показушным мероприятием». По мнению дипломата, поездка украинского лидера является попыткой воздать должное Польше за оказание военной помощи Киеву. Андреев напомнил, что ранее Зеленский ездил в США, Францию, Великобританию и ряд других стран, однако все это были исключительно рабочие поездки.