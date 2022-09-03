Зеленский сообщил о продолжении работы по запрету въезда россиян на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ответ на петицию с призывом запретить въезд на Украину для россиян на срок 50 лет, что властям страны было предложено продолжать соответствующую работу, учитывая необходимость защиты национальных интересов. В тексте сообщения отмечается, что глава госудаствар последовательно поддерживает шаги, направленные на усиление контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины.

Ранее на сайте президента Украины была опубликована петиция, призывающая полностью закрыть въезд для граждан РФ на Украину на следующие 50 лет. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов для ответа официального лица.

В ответе Зеленского отмечается, что на Украине прекращается действие соглашения о безвизовых поездках граждан страны в РФ и вводятся временные ограничения на пересечение границу Украины россиянами — жителями приграничных регионов.

Визовый режим с Россией действует с 1 июля 2022 года. <...> Сейчас кабинету министров Украины предложено продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов нашего государства, — говорится в ответе президента.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил пускать в страну россиян только после ответа на вопрос «чей Крым?». По его словам, одобрять въезд следует тем, кто выскажется против проведения спецоперации на Украине и признает Крым украинским.

В ответ на это в Госдуме предложили лишать гражданства россиян, готовых критиковать власти ради получения визы другого государства.