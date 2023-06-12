Зеленский сообщил о проблемах с бомбоубежищами на Украине Зеленский: результаты проверки готовности укрытий на Украине являются неутешительными

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Результаты проверки укрытий на Украине являются неутешительными. Об этом заявил в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. По его словам, к концу текущей недели в отношении ответственных за состояния объектов и за меры по обеспечению защиты населения будут готовы определенные решения.

Был на ставке сегодня итоговый доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране, в самых крупных городах и в Киеве. <...> Результаты, мягко говоря, неутешительные. На пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений и в отношении тех, кто ответственен, и касаемо обеспечения надлежащего уровня защиты наших людей, — сказал глава украинского государства.

По данным государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям, на Украине было проверено 63 тысячи укрытий. Треть из них не могут быть использованы по назначению.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за закрытого во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища. Жители города жаловались мэру Виталию Кличко на то, что данная проблема существует давно. Он возложил ответственность за происходящее на глав районных администраций и предложил уволить их. В ответ глава Деснянской районной госадминистрации Киева Дмитрий Ратников заявил, что градоначальнику также следует покинуть свой пост, поскольку он тоже отвечает за безопасность киевлян.