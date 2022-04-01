Зеленский сообщил о появившейся конкретике по вступлению Украины в ЕС

На переговорах с главой Европейского парламента Робертой Метсолой была достигнута конкретика по поводу вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщил в своём видеообращении президент страны Владимир Зеленский. Также стороны обсудили поставки оружия Киеву и усиление санкций в отношении РФ.

Говорили про то, как ускорить вступление Украины в Европейский союз. Конкретика есть, — сказал Зеленский.

Он также добавил, что обсудил с главой Европарламента вопросы поставок оружия на Украину и усиление санкций в отношении Российской Федерации.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Зеленский назвал страны, которые хочет видеть гарантами безопасности. Он подчеркнул, что Украина обменялась проектами соглашений о предоставлении ей гарантий безопасности с целым рядом стран. Он лично хотел бы среди гарантов видеть США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию. Также Киев желал бы увидеть в числе этих стран Китай. Кроме того, по словам главы государства, желание выступить в данной роли выразили Израиль и Ирландия.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по окончании спецоперации РФ.

В свою очередь Великобритания также готова выступить в качестве гаранта безопасности Украины, если поступит такое предложение.