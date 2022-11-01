Зеленский сообщил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО Зеленский: для ускорения интеграции с Чехией подписали декларацию о членстве в НАТО

Фото: Igor Zehl/CTK/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал с премьером Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО. Документ позволит ускорить интеграцию Киева в Альянс, отметил он в Telegram.

Фиала, а также несколько членов правительства Чехии 31 октября прибыли в Киев.

Сегодня подписаны несколько важных документов. Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО. Это первый такой документ, который мы принимаем в целях ускорения нашей евроатлантической интеграции, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что подписанный документ зафиксировал усиление сотрудничества, которое позволит обеспечить на Украине стандарты НАТО. По словам Зеленского, Украина намерена подписывать подобные декларации с другими странами.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Чехия является одним из государств, публично поддержавших заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО. По его словам, Украина уже начала процесс вступления в НАТО и доведет его до конца.