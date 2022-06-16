Зеленский сообщил о подготовке донорской конференции в поддержку Украины Зеленский заявил, что Дания и Британияготовят донорскую конференцию в поддержку Украины

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил, что Великобритания и Дания говорят новую донорскую конференцию, на которой будут решаться вопросы поддержки Киева, пишет РИА Новости.

В рамках «Рамштайна» Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно, привлечены 14 государств, — заявил Зеленский.

15 июня в Брюсселе прошло заседание контактной группы по обороне Украины. Формат, в котором оно проходило, назвали «Рамштайн». В нем принимали участие главы оборонных ведомств более чем 50 государств. Группу создали на американской базе Рамштайн в Германии, первая встреча состоялась в минувшем апреле.

Ранее немецкое издание Der Tagesspiegel написало, что высказывания Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма в состав Украины крайне далеки от реальности. Украинский лидер пообещал вернуть контроль не только над Крымом, но и над освобождёнными регионами страны — Херсонской областью и частью Запорожской области.