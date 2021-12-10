18+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Зеленский рассказал о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО

22:26, 10 декабря 2021
Зеленский рассказал о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Украина продолжает свой путь в НАТО, но на своём пути она наткнулась на «шлагбаум». Обойти данное препятствие у страны пока не получается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идём, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам всё равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти, — сказал украинский лидер.

На заявление Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она в шутку предположила, как Украина могла бы преодолеть препятствие, чтобы добиться желаемого результата.

Ползком?написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность проведения общегосударственного референдума по Донбассу. Также он сообщил о возможности проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео