Зеленский рассказал о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО

Украина продолжает свой путь в НАТО, но на своём пути она наткнулась на «шлагбаум». Обойти данное препятствие у страны пока не получается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идём, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам всё равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти, — сказал украинский лидер.

На заявление Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она в шутку предположила, как Украина могла бы преодолеть препятствие, чтобы добиться желаемого результата.

Ползком? — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность проведения общегосударственного референдума по Донбассу. Также он сообщил о возможности проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.