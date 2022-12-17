Зеленский сообщил о больших проблемах с водоснабжением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о больших проблемах с водоснабжением по всей стране. В своем вечернем видеообращении украинский лидер сообщил, что также есть проблемы и с поставкой тепла.

Самая сложная ситуация, по его словам, сложилась в Киеве и области, Виннице и области, Львове и области.

Но и во многих других регионах, к сожалению, есть масштабные отключения: это и Днепр и область, Волынь, Житомирщина, Закарпатье, Франковщина, Одесса и область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина и другие города и области, — сообщил украинский президент.

В то же время генеральный директор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве до сих пор не работают графики отключения электроэнергии. Самые большие проблемы с электроснабжением наблюдаются в Печерске, части левого берега и в других районах.

К сожалению, 100% гарантированного ответа на вопрос, когда появится свет по конкретному адресу, нет, — написал Коваленко на свой странице в соцсети.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил, что половина Киева остается без теплоснабжения. Он отметил, что в столице полностью восстановлено водоснабжение и на две трети возобновлена подача электричества.