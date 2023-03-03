Зеленский сообщил, что ВСУ не хватает боеприпасов и оружия

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Владимир Зеленский

ВСУ испытывают дефицит вооружений и боеприпасов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции во Львове со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом, передает ТАСС. Он призвал западные страны ускорить поставки вооружений. По его словам, Украине нужна артиллерия, чтобы вернуть под контроль регионы. Зеленский также отметил, что Киев в скором времени «получит танковую армию».

Артиллерия — номер один, это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве, — сказал Зеленский.

Газета Blick 3 марта сообщила, что Германия попросила Швейцарию о продаже 96 списанных танков Leopard 2 для восполнения арсеналов стран, помогающих Украине. Швейцарские власти допустили возможность такой сделки, если она будет одобрена парламентом.

Речь идет о танках, которые были «законсервированы и почти забыты» на секретном складе в восточной части Швейцарии. В Германии заверили, что эти боевые машины не будут передаваться Киеву. Они послужат тому, чтобы «закрыть бреши» в странах ЕС и НАТО.

Ранее глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что в настоящее время только 30% всех танков Leopard германских вооруженных сил пригодны для использования в бою. Он отметил, что бундесверу придется искать замену 18 танкам, которые Берлин решил передать Киеву.