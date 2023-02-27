Зеленский снял с поста командующего операцией Киева в Донбассе Зеленский снял с поста командующего операцией Киева в Донбассе Москалева

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал-майора ВСУ Эдуарда Москалева. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Москалев был назначен на должность командующего ООС 15 марта 2022 года. На этом посту он сменил генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Причины отстранение неизвестны.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский освободил от должности заместителя командующего Национальной гвардией страны Руслана Дзюбу.

Также стало известно, что Кабмин Украины поддержал указы президента страны Владимира Зеленского об отстранении глав областных военных администраций с занимаемых ими должностей. Об этом сообщил глава правительства страны Олег Немчинов. По его словам, в отставку уйдет Валентин Резниченко (Днепропетровская область), Александр Старух (Запорожская область), Алексей Кулеба (Киевская область), Дмитрий Живицкий (Сумская область), а также Ярослав Янушевич (Херсонская область).