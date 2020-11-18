Зеленский снова сдал положительный тест на COVID-19

https://static.news.ru/photo/448eb808-29d8-11eb-8c4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины получил второй положительный результат анализа на коронавирус. Политик рассказал, что продолжает исполнять свои обязанности.

Мой повторный тест, к сожалению, пока что положительный, но я продолжаю ежедневно работать, — сообщил он в своём видеоблоге в Telegram.

Украинский лидер отметил, что его самочувствие становится лучше. К нему возвращаются силы, а также глава государства снова стал чувствовать запахи.

Владимир Зеленский был госпитализирован с коронавирусом в клиническую больницу «Феофания» 12 ноября. Вместе с Зеленским госпитализирован и руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Он принял решение рассказывать новости о наиболее важных событиях лично в формате видеообращений. Зеленский подчеркнул, что у него, «в отличие от предшественников», нет собственных средств массовой информации и поэтому он решил обойтись без посредников, писал NEWS.ru.