Зеленский снова попросился в НАТО и ЕС Зеленский призвал западные страны принять Киев в НАТО и ЕС

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, в очередной раз призвал западные страны принять Украину в Альянс и ЕС, передает ТАСС. Он также попросил предоставить стране новые системы противовоздушной обороны и финансовую поддержку.

Все вы видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите насколько важно то, что мы с вами реально объединились после 24 февраля. Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО. Я призываю вас поддержать наши заявки на членство в ЕС и альянс, — сказал Зеленский.

30 сентября президент Украины объявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Киев давно доказал совместимость страны со стандартами Альянса, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг тогда отказался дать точный ответ о возможности вступления Украины в военно-политический блок.

Позднее Зеленский подписал указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления страны в Альянс в ускоренном порядке. При этом в Брюсселе дали понять, что четкого положительного ответа пока не будет.