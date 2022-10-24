Зеленский сменил главу военной администрации Киева

Фото: mil.gov.ua

Сергей Попко

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу военной администрации Киева, сообщили в офисе главы государства. Вместо Николая Жирнова пост главы ВГА занял генерал-полковник Сергей Попко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Попко начальником Киевской городской военной администрации. На этом посту он заменил Николая Жирнова. Глава государства выразил убеждение, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы, — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский отстранил от работы генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Президент отметил, что такое решение связано с многочисленными фактами госизмены во вверенных данным персоналиям ведомствах. Позже украинский лидер назначил врио главы ведомства Василия Малюка.

25 июля украинский президент уволил первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Руслана Демченко.