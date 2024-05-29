Зеленский случайно рассекретил информацию об украинских пилотах F-16 Военкор Руденко: Зеленский случайно показал украинских пилотов F-16

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл информацию о пилотах, проходящих подготовку для управления американскими истребителями F-16, заявил военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале, комментируя видео со встречи украинского лидера с летчиками, лица которых не были скрыты. По словам журналиста, кадры размещены ради пиара, однако политик забыл, что таких специалистов очень мало и за ними идет «настоящая охота».

Пилоты — это штучные экземпляры, и на их обучение противник тратит огромные средства и большое количество времени <...>. Теперь мы знаем, где и кого искать, — объяснил военкор.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ нужно порядка 120–130 истребителей F-16 для достижения паритета с российской армией. Глава государства уточнил, что вместо F-16 подойдут другие современные самолеты западного производства. На данный момент у Украины только 25% требуемого количества систем ПВО. Политик выразил надежду, что Запад вовремя поставит комплексы ПВО Patriot, которые можно будет использовать при защите позиций в Харьковской области.

До этого офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сказал, что истребителей F-16, которые Запад намерен поставить на Украину, ждет печальная судьба. Это просто распиаренные машины, которые будут гореть так же, как и любые другие, констатировал он.