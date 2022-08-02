Зеленский скорректировал порядок привлечения иностранцев к военной службе

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский скорректировал положение о службе иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, в рядах ВСУ. Глава государства изменил срок возможного контракта, увеличив максимальный период действия военного договора до 10 лет. Зеленский также увеличил до двух месяцев срок отстранения военнослужащего в случае уголовного производства, пишет «Судебно-юридическая газета». При этом иностранным солдатам запрещено продлевать контракт в случае достижения предельного возраста на службе.

Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от одного до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе, — сказано в тексте президентского указа.

Помимо этого, военнослужащим без украинского гражданства будут предоставлять право на ежегодный отпуск с сохранением зарплаты. Иностранцам также будут предоставлять денежное пособие в размере месячного оклада, которое можно потратить на оздоровление. Отзыв солдат из отпусков будет разрешаться исключительно в случае мобилизации или введения ЧС на территории Украины.

Ранее экс-глава СВР Украины Николай Маломуж сообщил, что Киев решил объявить мобилизацию пенсионеров ввиду того, что ВСУ нужны «мощные резервы» для наступления. Генерал отметил, что для проведения операции по наступлению украинской армии потребуются военнослужащие, которые имеют военный опыт.