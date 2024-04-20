Зеленский сделал важное признание об Украине Зеленский: украинцы устали от военных действий

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта, передает РБК. По его словам, несмотря на это, «вера людей в ВСУ и в себя никуда не девается».

На это можно по-разному смотреть. Мы все с вами люди. И даже когда вы ходите на работу, которую любите, вы все равно вечером или ночью возвращаетесь домой уставшими. Но это не значит, что с утра вы не пойдете на свою работу, которую вы уважаете, которую вы любите, которая вам так нужна. <...> И так же с защитой Украины, — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что у Украины нет шансов на победу без военной помощи США. По его словам, соотношение объема украинских снарядов к российским составляет 1:10. Он отметил, что в такой ситуации Киев едва ли сможет выстоять.

При этом он отметил, что Украина не намерена вести переговоры с Россией, потому что ее руководство «не хочет мира». По его словам, Киев готов обсуждать разрешение украинского кризиса с лидерами других стран, но не с Москвой.

Психиатр Василий Шуров заявил, что поведение Зеленского за пять лет его президентского срока характеризуется общей деградацией. Специалист предположил, что украинский лидер употребляет психостимуляторы, о чем свидетельствуют его перевозбужденное состояние и спутанная речь.