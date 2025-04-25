Зеленский сделал неожиданное заявление о гарантиях безопасности для Украины Зеленский заявил об альтернативе пятой статьи устава НАТО для Украины

Фото: Danylo Antoniuk/Global Look Press

Владимир Зеленский

Альтернатива статьи устава НАТО о коллективной обороне для Украины может стать гарантией безопасности, заявил глава государства Владимир Зеленский. Президент страны уже разрабатывает соответствующие инициативы, не предполагающие присоединение к Североатлантическому альянсу, передает «Интерфакс-Украина».

Там есть абсолютно конструктивные предложения, как я и сказал, и контингент, и формат пятой поправки. Не самой пятой поправки, а самой... тех сил и такой защиты, которую предусматривает в странах НАТО пятая поправка, − высказался украинский лидер.

Ранее в New York Post со ссылкой на представителя американской администрации сообщили, что план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине может предполагать переброску в страну европейского воинского контингента. По мнению Белого дома, такая мера поспособствует устойчивости режима прекращения огня. Также могут быть использованы миротворческие силы, в состав которых войдут Россия, Украина и государства не из состава НАТО. Смешанный контингент будет внимательно отслеживать обстановку на линии соприкосновения, чтобы исключить вероятность нарушения перемирия.