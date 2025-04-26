Зеленский сделал громкое заявление после десятиминутной встречи с Трампом Зеленский: встреча с Трампом в Ватикане может стать исторической

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал хорошей встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане перед похоронами папы римского Франциска. По его словам, у этой встречи «есть все шансы стать исторической». Также политик признался, что успел «многое обсудить» с главой Белого дома.

Один на один успели обсудить многое. <...> Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов, — написал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что обсудил с американским коллегой в том числе «полное и безусловное» прекращение огня, «защиту жизней людей», а также надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения военного конфликта. В администрации Трампа в свою очередь пообещали позже представить более подробную информацию об этой беседе.

Ранее сообщалось, что вторая встреча Зеленского и Трампа в Риме так и не состоялась. Хотя на Банковой заявляли, что политики еще раз пообщаются после похорон папы римского, этого не произошло. Президент США покинул Италию спустя всего час после завершения церемонии прощания с понтификом. В итоге вместо Трампа Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.