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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что досрочные выборы главы города обойдутся бюджету примерно в 280 млн гривен (около $11,6 млн). При этом уже через восемь месяцев пройдёт предусмотренное законом голосование, отметил он.

Политик связал желание представителей партии «Слуга народа» о проведении преждевременного избирательного процесса с борьбой за власть, передаёт NewsOne. Приблизительно 280 миллионов [гривен] будут стоить эти выборы, а через восемь месяцев,...