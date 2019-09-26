Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проект «Северный поток — 2» по сути своей является постепенным снятием санкций с Российской Федерации.
«Северный поток — 2» для нас — большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять с вами транзитные деньги, около $3 млрд. И, по моему мнению, «Северный поток» — это такое себе постепенное снятие санкций. Это мое личное видение, и я о нем откровенно говорю, — цитирует Зеленского «Интерфакс».
Как писал News.ru ранее, член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал заявление президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о «Северном потоке — 2». Западные политики 23 сентября назвали проект угрозой энергетической безопасности.