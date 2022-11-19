Зеленский заявил, что Москва хочет «передышки в конфликте» вместо мира Зеленский: Россия хочет не мира, а «передышки в боевых действиях»

Фото: V_Zelenskiy_official/t.me

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Москва, говоря о возможности переговоров с Киевом, стремится не к мирному урегулированию конфликта, а хочет добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях. По его мнению, которое он опубликовал в Telegram-канале, такая пауза только усугубит ситуацию, а территориальные уступки «не гарантируют мира».

Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию, — сказал Зеленский в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

Украинский президент ранее озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

Ранее политолог Алексей Ярошенко рассказал, что Зеленский понимает, чем обернутся мирные переговоры с Россией для Украины. По его словам, Запад, доведя Зеленского до переговоров, может начать «сливать» его и менять элиту на Украине. Эксперт отметил, что в переговорах заинтересован именно Запад, а не Россия и не Украина.