Зеленский: российские военные в Донбассе стреляют по украинцам

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Начиная с апреля вооружённые силы Украины получают серьёзную подпитку на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР. Фиксируются ползучие накопления сил на Донбассе, Киев перебрасывает туда людей, технику и оружие, сообщил со ссылкой на собственные источники в разведке бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

По его словам, в последнее время на линии соприкосновения усилились обстрелы с украинской стороны. Стрелков при этом отметил, что Киев пока не готов к организации большого наступления на ДНР и...