Зеленский: российские военные в Донбассе стреляют по украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что в Донбассе есть российские военные. По его словам, это все знают и нет необходимости повторять это каждый раз.
Он отметил, что в Киеве точно знают количество россиян и причину их действий, передаёт «Интерфакс».
Они там разные, есть русские, есть украинцы, которые взяли второй паспорт, потому что не могут жить в таких условиях, но есть и боевики. Мы видим, что там есть российская десантура. Мы точно знаем, почему они стреляют, — цитирует главу государства «Украинская правда».
Политик добавил, что участниками трёхсторонней контактной группы в Минске являются Украина, Россия и ОСБЕ. Эти стороны и являются действующими лицами конфликта.
Когда люди, сидящие в Минске, при каком-то сложном вопросе куда-то выходят и звонят, то мы понимаем, куда они звонят. Мы понимаем, откуда, из России, идут команды, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, Зеленский также заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходимы прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.